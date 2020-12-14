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Российские террористы планируют новый «референдум» на Донбассе

Вчера, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

Главари оккупированных Россией территорий Донецкой области заявляют, что готовы провести еще один так называемый «референдум» по будущему статусу региона.

Также боевики заявили, что якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.

Об этом рассказал главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин, российским пропагандистам «РИА Новости».

По его словам, заявление о готовности задействовать «механизм прямой демократии» является сигналом мировому сообществу.

«…мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что оккупационная власть якобы готова содействовать любым международным наблюдателям, если буде принято решение о повторном «референдуме». А также раскритиковал якобы монополию Украины на освещение и интерпретацию событий на Донбассе


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