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В Северодонецке 16-летнему закладчику наркотиков угрожает 10 лет тюрьмы

Вчера, 15:18 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке полицейские задержали распространителя наркотиков которым оказался 16-летний местный житель.

Вчера, 19 января, в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение от патрульных полицейских подразделения «ТОР» УПП в Луганской области о том, что они остановили молодого человека, вероятно распространяет «закладки» с наркотическими веществами.

Следственно-оперативная группа совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, которые выехали на место происшествия, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установили, что парень уже успел оставить несколько «закладок», при осмотре которых следователи изъяли расфасованную небольшими партиями наркотическое вещество «РVР» .

 

Известно, что это уже не первый раз парень попадает в поле зрения правоохранителей. Так, в отношении него в декабре 2020 году до суда был направлен обвинительный акт с материалами уголовного производства по ст. 307 УК Украины.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие, которому предстоит найти ответы на многие вопросы.

Следователи Северодонецкого отдела полиции начали в отношении него досудебное расследование по факту распространения наркотических веществ по статье 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

 

Жаль, что наркодельцы используют несовершеннолетних как инструмент для своего обогащения, учитывая то, что суд очень гуманно относится к несовершеннолетним, попадают на скамью подсудимых.

Судьи практически всегда предоставляют шанс несовершеннолетним правонарушителям исправиться и стать полезным гражданином для общества.


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