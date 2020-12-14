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В Луганской области от COVID-19 умерли пять людей

Вчера, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

За 19 января в Луганской области выявлено 76 новых случая COVID-19, пять человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13182 заболевших. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом - 363 человека.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 4383 пациентов. Умерли от осложнений - 212 людей.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве - 606, Запорожской - 423, Харьковской - 335, Киевской - 226 и Одесской - 223 областях.


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