» » К апрелю в Верховную раду обещают направить детальную стратегию развития Донецкой и Луганской областей

К апрелю в Верховную раду обещают направить детальную стратегию развития Донецкой и Луганской областей

Вчера, 11:01 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской облгосадминистрации состоялась рабочая встреча экспертов Центра экономической стратегии со стейкхолдерами (понятие, которое описывает человека, группу лиц или отдельные организации, чьи действия, поведение или решения могут влиять на успешность системы) области. Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя областной администрации Алексей Смирнов.
Как сообщает пресс-служба ОГА, в начале встречи советник Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Сергей Карпенко отметил, что Министерство реинтеграции начало работать над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, целью которой является - «желание построить «город-сад», так как территория нуждается в восстановлении».
«Сейчас пришло время для того, чтобы создать на этой территории примерное экономическую зону. Идея - не восстановить как было, а сделать лучше, чем было. Это своеобразный экономический эксперимент», - сказал он.

По мнению чиновника, стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей должна концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных громад, в которых они живут.

Основой экономического роста должны стать местные громад. Логика стратегии - создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие.

Стратегия будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета и за счет международных доноров и организаций.

Уже в апреле в Верховную Раду должен поступить пакет, в котором будет детализирована стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Чтобы лично услышать проблемы и нюансы, с которыми сталкивается область, эксперты общались с представителями громад, бизнеса, департаментов облгосадминистрации. Обсуждались вопросы экономического развития региона. В частности, была отмечена важность строительства железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка - Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети.

Также во время общения было отмечено о необходимости поддержки агропромышленного комплекса, бизнеса, обсудили налоговые поступления, возможность привлечения инвестиций.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:11

Анн Линде: Украина выполнила все условия для встречи в Нормандском формате. Россия - к сожалению, еще нет

Вчера, 16:08

Российские террористы планируют новый «референдум» на Донбассе

Вчера, 15:18

В Северодонецке 16-летнему закладчику наркотиков угрожает 10 лет тюрьмы

Вчера, 11:39

Кулеба и действующая председатель ОБСЕ посетят КПВВ Золотое в Луганской области

Вчера, 11:06

В Луганской области от COVID-19 умерли пять людей

Вчера, 11:01

К апрелю в Верховную раду обещают направить детальную стратегию развития Донецкой и Луганской областей

19-01-2021, 16:14

В Луганской области на водоемах дежурит 141 спасатель для помощи любителям купания во льду

19-01-2021, 14:27

За 2020 год о подозрении в терроризме сообщено 35 боевикам «ЛНР»

19-01-2021, 12:57

Ученикам выпускных классов в Украине могут отменить дистанционное обучение

19-01-2021, 10:55

Полиция задержала водителя сбившего насмерть пешехода в Беловодском районе

19-01-2021, 10:52

В Луганской области долги предприятий по налогам увеличились до 3,4 млрд гривень

19-01-2021, 10:16

В Луганской области 4 умерших от COVID-19 и 64 заболевших

Новости Украины:

18-01-2021, 13:16

В Одессе горел отель - 2 человека погибли

18-01-2021, 13:08

В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков из-за повышения тарифов на газ

15-01-2021, 10:43

В Киеве из-за мороза и снегопада отменили ярмарки

15-01-2021, 10:36

В Одессе откроют 2 пункта обогрева для бездомных граждан

14-01-2021, 10:54

В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

13-01-2021, 13:56

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры

11-01-2021, 15:41

Во Львовской области зафиксировали небольшое  землетрясение

21-12-2020, 14:57

В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

21-12-2020, 14:44

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

21-12-2020, 13:42

В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

17-12-2020, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

К апрелю в Верховную раду обещают направить детальную стратегию развития Донецкой и Луганской областей » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня