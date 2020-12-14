К апрелю в Верховную раду обещают направить детальную стратегию развития Донецкой и Луганской областей

В Луганской облгосадминистрации состоялась рабочая встреча экспертов Центра экономической стратегии со стейкхолдерами (понятие, которое описывает человека, группу лиц или отдельные организации, чьи действия, поведение или решения могут влиять на успешность системы) области. Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя областной администрации Алексей Смирнов.

Как сообщает пресс-служба ОГА, в начале встречи советник Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Сергей Карпенко отметил, что Министерство реинтеграции начало работать над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, целью которой является - «желание построить «город-сад», так как территория нуждается в восстановлении».

«Сейчас пришло время для того, чтобы создать на этой территории примерное экономическую зону. Идея - не восстановить как было, а сделать лучше, чем было. Это своеобразный экономический эксперимент», - сказал он.

По мнению чиновника, стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей должна концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных громад, в которых они живут.

Основой экономического роста должны стать местные громад. Логика стратегии - создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие.

Стратегия будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета и за счет международных доноров и организаций.

Уже в апреле в Верховную Раду должен поступить пакет, в котором будет детализирована стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Чтобы лично услышать проблемы и нюансы, с которыми сталкивается область, эксперты общались с представителями громад, бизнеса, департаментов облгосадминистрации. Обсуждались вопросы экономического развития региона. В частности, была отмечена важность строительства железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка - Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети.

Также во время общения было отмечено о необходимости поддержки агропромышленного комплекса, бизнеса, обсудили налоговые поступления, возможность привлечения инвестиций.