В Луганской области на водоемах дежурит 141 спасатель для помощи любителям купания во льду

На праздник Крещения, по традиции, многие люди приходят к зимним водоемов, чтобы окунуться в ледяную воду. Несмотря на уверения церквей о том, что «грехи водой не смываются», желающие подвергнуть свой организм экстремальным нагрузкам не исчезают.

В результате чтобы данный обряд прошел без происшествий, на заранее определенных и подготовленных местах спасатели организовали дежурство.

Такие посты специалистов ДСНС и усиленное патрулирование мест массового пребывания людей на водных объектах организованы на всей территории Луганской области.

Всего на Крещение на водоемах области дежурят 141 спасатель и 24 единицы специальной техники.