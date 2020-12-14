За 2020 год о подозрении в терроризме сообщено 35 боевикам «ЛНР»

В 2020 году на Луганщине Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 35 боевикам террористической организации «ЛНР». Среди них главари пророссийских незаконных вооруженных формирований, участники террористических и диверсионных групп.

Оперативники установили пятерых участников террористической группы, причастных к обстрелу украинских военных 23 июля 2014 под Лисичанском. Тогда погибли четыре воина, еще десять военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения.

Задокументирована преступная деятельность четырех боевиков «3 мотострелкового батальона 4 омсбр НМ ЛНР», которые 26 мая 2018 осуществили артобстрел позиций ООС в районе Бахмутской трассы, в результате которого погибли двое сотрудников спецподразделения «Альфа» СБУ.

Также СБУ задержала активных участников ДРГ, причастных к минированию и подрыву мостов в Луганской и Донецкой областях. Сейчас о подозрении сообщено пяти боевикам.

Кроме того, в прошлом году вступили в силу 10 приговоров за участие в террористической организации и в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Преступники получили от 5 до 10 лет лишения свободы.