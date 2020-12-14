Ученикам выпускных классов в Украине могут отменить дистанционное обучение

Ученики выпускных классов в школах по Украине вернутся к смешанной форме обучения после завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

«Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению, по моему мнению, является крайне необходимым и важным. После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будут поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты», — заявил Шкарлет.

При этом он отметил, что общаясь с учителями, слышит об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. И не меньше волнуются родители и сами школьники, которым на протяжении текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме.

«Есть желание и намерение также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов», — продолжал глава МОН.

«Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко», — отметил он.

По данным МОН, во время усиленых противоэпидемических мероприятий ученикам было запрещено посещать школы 8–24 января 2021 года, во время «локдауна», в то же время заведениям было разрешено объявить на этот период каникулы.

На данный момент в Украине действует жесткий карантин — с 8 по 24 января. А с 19 декабря вводили новые карантинные ограничения — по всей территории Украины правила «оранжевой» зоны.