Полиция задержала водителя сбившего насмерть пешехода в Беловодском районе

17 января в дежурную часть полиции Беловодского района поступило сообщение о том, что на дороге в с. Нижняя Бараниковка Беловодского района лежит мужчина без признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудниками следственно-оперативной группы, выехавшими на место происшествия, была установлена личность мужчины - им оказался 57-летний местный житель.

По заключению судебно-медицинского эксперта установлено, что смерть мужчины наступила в результате полученных телесных повреждений, характерных для совершения ДТП.

Сотрудники полици в рамках открытого уголовного производства начали проведение неотложных следственно-оперативных мероприятий. В результате были установлены очевидцы дорожно-транспортного происшествия, марка автомобиля на котором было совершено ДТП.

Впоследствии полицейские установили местонахождение автомобиля и водителя, находясь за его рулем, совершил наезд на мужчину и уехал с места происшествия не оказав помощи пострадавшему.

Водителем оказался 43-летний житель Беловодского района. Сейчас решается вопрос о задержании его в порядке статьи 208 УПК Украины.