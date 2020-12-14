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В Луганской области долги предприятий по налогам увеличились до 3,4 млрд гривень

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

На 1 января 2021 налоговый долг налогоплательщиков Луганской области составляет - 3 млрд. 460 млн грн, из которых перед местными бюджетами более четверти (900 млн гривен). Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

В течение 2020 года, с учетом мероприятий, проводимых государством, направленных на снижение социальной напряженности в обществе в период карантинных мероприятий, определенных законом Украины от 04.12.2020 № 1072 налоговый долг в местный бюджет по области увеличился на 46 млн гривен.
Крупнейшими должниками перед местным бюджетом являются предприятия угледобывающей отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а именно: АО «Лисичанскуголь» - 78,5 млн гривень, ГП «Первомайскуголь» - 48,6 млн гривень, ОП «шахта им. Д.Ф. Мельникова» АО «Лисичанскуголь»- 11,1 млн гривень, ОП «Шахта им. Г. Капустина» АО «Лисичанскуголь» - 5,8 млн гривень, ОП «Шахта Новодружеская » АО «Лисичанскуголь» - 3,1 млн гривень, ОП «Шахта Привольнянское» АО «Лисичанскуголь» - 2,6 млн гривень, ЛКСП «Лисичанскводоканал»- 31,2 млн гривень, КП «Лисичансктеплосеть» - 6,5 млн гривень, КП «Первомайськтеплокомуненерго» Первомайского городского совета - 8,6 млн гривень, КП «Попаснянский районный водоканал» - 400 тыс гривень, КП «Рубежанский ПУВКХ» - 2,3 млн гривень, КП «Дорожно-эксплуатационное предприятие» - 1,5млн гривень, КСТП «Рубежанское теплокоммунэнерго» - 300 тыс гривень, Кременское ПУВКХ - 1,1 млн гривень, КП «Кременная-Комунсервис» - 0,3 млн гривень, РКП «Старобельсквода» - 600 тыс гривень.
Среди крупнейших должников области также: ЧАО «Северодонецкое объединение« Азот »- 35,7 млн гривень, ЧАО «Редкие газы» - 3,6 млн гривень, ООО «Лисмаш» - 1,6 млн гривень, ООО« Лисичанскспецстрой»- 0,7 млн гривень, ООО «СЗХНО» - 5,8 млн гривень, ПАО «Промхиммонтаж» - 5,5 млн гривень, ООО «Амстор» - 2,7 млн гривень, ООО «Автолайн-компани» - 1,3 млн гривень, Рубежанский КХЗ "Заря" - 12,1 млн гривень, ООО «Рубежанский краситель» - 1,2 млн гривень, ООО «РТ-ТЕКС» - 0,6 млн гривень, ООО «Цегляр» - 0,4 млн гривень, филиал ОАО «Каравай» «Северодонецкий хлебокомбинат» - 0,2 млн гривень, ООО «РТС» - 1,6 млн гривень, ГП Санаторий «Озерный» ЧАО «Укрпрофзравниця» - 1,0 млн гривень, ЧАО «Старобельский маслозавод» - 1,2 млн гривень, ПАО «Кременской завод «Химавтоматика» 1,0  млн гривень.
Конституцией Украины определено, что обязанностью каждого налогоплательщика является уплата налогов и сборов в размерах определенных законом.
В связи с этим, в ведомстве обращают внимание налогоплательщиков на необходимость своевременной и полной уплаты налогов и сборов.


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В Луганской области долги предприятий по налогам увеличились до 3,4 млрд гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня