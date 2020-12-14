В Луганской области 4 умерших от COVID-19 и 64 заболевших

За 18 января в Луганской области выявлено 64 новых случая COVID-19, четыре человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13106 случаев заболевания. Умерли от осложнений - 358 человек.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 3939 людей. Умерли от осложнений - 177 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве - 637, Одесской - 453, Запорожской - 449, Харьковской - 237 и Черкасской - 208 областях.

В то же время в Украине снизилось количество проведенных тестирований для выявления коронавируса - за минувшие сутки совершили всего 33 400 тестирований: методом ПЦР - 18734, методом ИФА - 14666.