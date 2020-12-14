Российские террористы обстреляли из миномета Богдановку в Донецкой области

18 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российских террористов.

Обстрел зафиксирован в Донецкой области недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-го калибра.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.