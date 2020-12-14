В Луганской области выборы пройдут только со справкой от СБУ и штаба ОСС о безопасности

Во время общения с журналистами глава луганской областной администрации Сергей Гайдай, отвечая на вопрос о проведении местных выборов в громадах в которых они не состоялись 25 октября 2020 года, ответил что область готова провести выборы в любое время, но после стабилизации ситуации безопасности.

Глава Луганской ОГА отметил, что недавно он принял участие в заседании Штаба ООС, где обсуждался этот вопрос: «Мы получили официальные справки от силовых ведомств. Данные, которые были представлены ими, не дают пока возможности на 100% утверждать, что политика безопасности составляющая способствует проведению волеизъявления.

Российско-оккупационные войска наращивают агрессию, мы видим, что украинская армия несет боевые потери - погибшие и раненые бойцы. Служба безопасности Украины несколько дней назад обнаружила схрон боевиков с большим количеством взрывчатки выстрелов к гранатометам и боеприпасов.

Каждые полгода ЦИК будет нам посылать запрос на проведение выборов. И, как только командование ООС и СБУ предоставит нам справки о безопасности ситуации, - мы обеспечим организацию избирательного процесса».