Северодонецких чиновников научат энергетическому планированию для блага громады

Северодонецких чиновников научат энергетическому планированию для блага громадыВчера, 14:01
Город Северодонецк успешно прошел отбор и стало партнером нового проекта «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине», который внедряется в Украине компанией «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».
Всего участие в проекте примут 11 украинских ОТГ — участников проекта «Энергоэффективность в общинах II», которые успешно прошли отбор и стали партнерами нового проекта «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине», который реализуется по поручению правительств Германии и Швейцарии.
При поддержке проекта следующие партнерские города разработают собственный муниципальный энергетический план на основе украинского законодательства с использованием лучшего швейцарского опыта в этой сфере:
- Славутичская территориальная громада
- Васильковская территориальная громада
- Миргородская территориальная громада
- Барановская городская объединенная территориальная громада
- Нововолынск территориальная громада
- Черновицкая территориальная громада
- Житомирская городская объединенная территориальная громада
- Северодонецка территориальная громада
- Токмакская территориальная громада
- Тростянецкая городская объединенная территориальная громада
- Мирноградская территориальная громада
В течение 2021 года эти ОТГ получат поддержку проекта в форме учебных мероприятий, индивидуальных консультаций и сопровождения экспертов в сфере интегрированного энергетического планирования.
В частности, города оценят спрос на энергию на их территории, проанализируют имеющиеся источники энергии и выберут наиболее эффективные пути удовлетворения спроса на энергию, учитывая тенденции развития общества.