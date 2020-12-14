Северодонецких чиновников научат энергетическому планированию для блага громады

Город Северодонецк успешно прошел отбор и стало партнером нового проекта «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине», который внедряется в Украине компанией «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».

Всего участие в проекте примут 11 украинских ОТГ — участников проекта «Энергоэффективность в общинах II», которые успешно прошли отбор и стали партнерами нового проекта «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине», который реализуется по поручению правительств Германии и Швейцарии.

При поддержке проекта следующие партнерские города разработают собственный муниципальный энергетический план на основе украинского законодательства с использованием лучшего швейцарского опыта в этой сфере:

Славутичская территориальная громада

Васильковская территориальная громада

Миргородская территориальная громада

Барановская городская объединенная территориальная громада

Нововолынск территориальная громада

Черновицкая территориальная громада

Житомирская городская объединенная территориальная громада

Северодонецка территориальная громада

Токмакская территориальная громада

Тростянецкая городская объединенная территориальная громада

Мирноградская территориальная громада

В течение 2021 года эти ОТГ получат поддержку проекта в форме учебных мероприятий, индивидуальных консультаций и сопровождения экспертов в сфере интегрированного энергетического планирования.

В частности, города оценят спрос на энергию на их территории, проанализируют имеющиеся источники энергии и выберут наиболее эффективные пути удовлетворения спроса на энергию, учитывая тенденции развития общества.