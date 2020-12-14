На 17 января в Луганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19

17 января в Луганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 039 человек.

На 18 января к заболевшим добавилось всего 3 человека.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 17 Рубежное - 19 Северодонецк - 13 Беловодский район - 1, Кременской - 6, Новоайдарский - 12, Попаснянский - 21, Станично-Луганский - 12.

Из них выздоровели - 9497 (19 за последние сутки); лечатся - 3188 (387 - стационарно, 2801 - амбулаторно).

Всего с начала пандемии в Луганской области от последствий коронавирусаумерли 354 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 26,1%.