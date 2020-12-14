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Российские террористы обстреляли Широкино из гранатометов

Вчера, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области наблюдалась тишина.


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