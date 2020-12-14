Российские террористы обстреляли Широкино из гранатометов

17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области наблюдалась тишина.