Зеленский похвастался в Твиттер разговором с Меркель о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили о координации усилий для установления мира на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19. Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе», — написал Владимир Зеленский.

Радий поспілкуватися з Ангелою #Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії #COVID19. 🇩🇪 завжди залишається для 🇺🇦 надійним другом і партнером. Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на #Донбасі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2021

Других деталей разговора президент Украины не сообщил.