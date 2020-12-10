В Луганской области полиции удалось задержать мошенника работавшего по схеме «ваш родственник в беде»

В Луганской области полицейские задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов и действовал по преступной схеме «ваш родственник в беде».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

14 января, примерно в десять часов вечера, в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступило сообщение от 69-летнего местного жителя о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, представился работником правоохранительных органов и сообщил о том, что сын мужчины в городе Рубежное попал в ДТП в результате чего сыну срочно нужна денежная помощь для «решения вопроса» и якобы уже у подъезда стоит человек, которому необходимо передать деньги. Взволнованный пенсионер, собрал все деньги, которые у него были дома - 4100 гривен и 6000 рублей, вышел из квартиры, и отдал их человеку, который тоже представился милиционером.

После этого, отец позвонил сыну и услышал, что с ним все в порядке и никакого ДТП не было, мужчина понял, что его обманули мошенники, и обратился за помощью в полицию.

Учитывая минимум информации, которую предоставил потерпевший, немедленно, начальником отдела полиции было принято решение задействовать в установлении личности мошенника и его задержании не только оперативников, но и сотрудников превенции и специальных подразделений.

По «горячим следам» мошенника задержали. У задержанного изъяты деньги, которые он получил от потерпевшего.

Сейчас в рамках уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственно-оперативные действия и устанавливается причастность лица к совершению аналогичных преступлений на территории области.

42-летний житель Северодонецка задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и в отношении него открыто уголовное производство по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество».

После сообщения задержанному о подозрении, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.