» » В Луганской области полиции удалось задержать мошенника работавшего по схеме «ваш родственник в беде»

В Луганской области полиции удалось задержать мошенника работавшего по схеме «ваш родственник в беде»

Вчера, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов и действовал по преступной схеме «ваш родственник в беде».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

14 января, примерно в десять часов вечера, в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступило сообщение от 69-летнего местного жителя о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, представился работником правоохранительных органов и сообщил о том, что сын мужчины в городе Рубежное попал в ДТП в результате чего сыну срочно нужна денежная помощь для «решения вопроса» и якобы уже у подъезда стоит человек, которому необходимо передать деньги. Взволнованный пенсионер, собрал все деньги, которые у него были дома - 4100 гривен и 6000 рублей, вышел из квартиры, и отдал их человеку, который тоже представился милиционером.

После этого, отец позвонил сыну и услышал, что с ним все в порядке и никакого ДТП не было, мужчина понял, что его обманули мошенники, и обратился за помощью в полицию.

Учитывая минимум информации, которую предоставил потерпевший, немедленно, начальником отдела полиции было принято решение задействовать в установлении личности мошенника и его задержании не только оперативников, но и сотрудников превенции и специальных подразделений.

 

По «горячим следам» мошенника задержали. У задержанного изъяты деньги, которые он получил от потерпевшего.

Сейчас в рамках уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственно-оперативные действия и устанавливается причастность лица к совершению аналогичных преступлений на территории области.

42-летний житель Северодонецка задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и в отношении него открыто уголовное производство по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество».

После сообщения задержанному о подозрении, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:03

Зеленский похвастался в Твиттер разговором с Меркель о Донбассе

Вчера, 15:49

В Луганской области полиции удалось задержать мошенника работавшего по схеме «ваш родственник в беде»

Вчера, 12:55

В Луганской области оккупированные Ровеньки остались без воды

Вчера, 12:48

С 18 по 21 января состоятся видео-конференции ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Вчера, 10:33

В Луганской области заплатили 6,681 млрд гривень налогов

Вчера, 10:17

В Луганской области за сутки 179 заболевших COVID-19

Вчера, 10:09

14 января российские террористы 6 раз обстреливали позиции украинских военных

14-01-2021, 16:15

В прифронтовых районах Донецкой области увеличили мощность украинского радиовещания

14-01-2021, 13:37

В Луганской области торгуют фальшивыми справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19

14-01-2021, 13:22

В Украине наконец могут запретить «акустическое насилие» в транспорте

14-01-2021, 11:44

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по оккупации Крыма

14-01-2021, 11:22

В Луганской области за 13 января выявили 214 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 10:43

В Киеве из-за мороза и снегопада отменили ярмарки

Вчера, 10:36

В Одессе откроют 2 пункта обогрева для бездомных граждан

14-01-2021, 10:54

В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

13-01-2021, 13:56

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры

11-01-2021, 15:41

Во Львовской области зафиксировали небольшое  землетрясение

21-12-2020, 14:57

В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

21-12-2020, 14:44

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

21-12-2020, 13:42

В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

17-12-2020, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

14-12-2020, 10:39

ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

10-12-2020, 15:40

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганской области полиции удалось задержать мошенника работавшего по схеме «ваш родственник в беде» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня