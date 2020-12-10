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В Луганской области оккупированные Ровеньки остались без воды

Вчера, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированной российскими террористами территории Луганской области город Ровеньки и несколько прилегающих поселков остались без воды.

Отключение водоснабжения вызвано очередной аварией на магистральном водоводе.

Как сообщает работающее на оккупированной территории коммунальное предприятие Лугансквода, в связи с аварийно-восстановительными работами на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм с 04:10 часов  15 января ориентировочно до 12:00 часов 16 января прекращена подача воды потребителям города Ровеньки.
 


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