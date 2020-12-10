В Луганской области заплатили 6,681 млрд гривень налогов

«По итогам 2020 годf в Сводный бюджет Украины плательщики региона перечислили 6 млрд 681,7 млн гривень налогов и сборов. Это на 584,2 млн гривень больше, чем в 2019 году», - сообщила руководительница налоговой службы Луганской области Ольга Высочина.

По ее словам, в государственный бюджет поступило 2,944 млрд гривень. По сравнению с показателями за 2019 поступления выросли на 230,2 млн гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 1 млрд 181,2 млн гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 1 млрд 250,1 млн гривень налога на добавленную стоимость; 127,8 млн гривень налога на прибыль предприятий; 27,5 млн гривень акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 3,571 млрд гривень.

«Особенно важно, что положительная динамика поступлений в бюджет была достигнута несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией. В первую очередь, увеличение поступлений достигнут благодаря добросовестной и своевременной уплате налогоплательщиками, разрушению схем злоупотреблений с НДС и расширению рынка для работы легального бизнеса», - отметила Ольга Высочина.

Она отметила, что стимулирование добровольной уплаты налогов невозможно без удобного процесса отчетности и уплаты налогов, качественных услуг и эффективного администрирования. В современных условиях на первый план выступают электронные услуги. Они призваны максимально упростить подачу отчетности и уплату налогов, минимизировать риски несоблюдения плательщиками налогового законодательства. Это все способствует повышению налоговой культуры и, соответственно, добровольной уплате налогов.