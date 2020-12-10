В Луганской области за сутки 179 заболевших COVID-19

В Луганской области за 14 января выявлено 179 новых случаем COVID-19, умерли от осложнений вызванных коронавирусом 4 человека.

Наибольшее количество случаев выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Троицком и Новопсковском и Станично-Луганском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 12783 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 349 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 8199 новых случаев COVID-19 зафиксировано. Выздоровели от коронавируса 10 328 человек, умерли - 166 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 896, Донецкой - 443, Запорожской - 629, Львовской - 525 и Николаевской - 489 областях.