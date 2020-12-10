14 января российские террористы 6 раз обстреливали позиции украинских военных, тем самым нарушая режим прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Рядом с населенным пунктом Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.

Боец был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области наблюдалась тишина.