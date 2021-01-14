В прифронтовых районах Донецкой области увеличили мощность украинского радиовещания

14 января Национальный совет удовлетворил ходатайство АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» относительно увеличения мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области. Также регулятор продлил срок действия разрешения на временное вещание львовской телерадиокомпании «Первый западный».

Согласно принятым регуляторным органом решений НСТУ использовать более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц - говорит «Украинское радио», 95,3 МГц - «Радио «Луч», 95,7 МГц -«Голос Донбасса», 102,6 МГц - «Радио «Культура».

Также по просьбе КП «ТРК «Первый западный», г. Львов, Национальный совет продолжил этом лицензиату еще на год срок действия разрешения на временное вещание - до 24.01.2022.

Компания вещает на 21 ТВК в с. Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области в аналоговом формате.