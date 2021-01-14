В Луганской области торгуют фальшивыми справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19

В «Меловом» обнаружили двух человек с липовыми справками об отрицательном результате теста на COVID-19 - внимание пограничников путешественники привлекли своим нервным поведением.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, вчера двое украинцев направлялись в РФ через пункт пропуска «Меловое». На контроле вместе с паспортами мужчины показали справки об отрицательном результате ПЦР на COVID-19, которые являются основанием для освобождения от самоизоляции.

Во время тщательной проверки их документов, пограничники установили, что оба мужчины прибыли в Украину из РФ накануне ночью и после установки приложения «Дома» они последовали к месту проведения самоизоляции. Однако уже через 2 часа мужчины прибыли в пункт пропуска «Меловое» для следования в обратном направлении.

Впоследствии мужчины признались правоохранителям, что тесты они не сдавали, а фальшивые справки приобрели за вознаграждение.

Обладателей поддельных документов передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.