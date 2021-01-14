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В Украине наконец могут запретить «акустическое насилие» в транспорте

14-01-2021, 13:22 citynews.net.ua | Напечатать

На рассмотрении Комитета по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский Союз находится проект Закона «О внесении изменений в статью 40 Закона Украины« Об автомобильном транспорте» относительно запрета акустического насилия» №3006.

Целью принятия акта является защита прав человека, повышение качества и безопасности транспортного обслуживания путем запрета акустического насилия на транспорте.

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 40 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», направленные на защиту пассажиров от акустического насилия.

В частности, устанавливается запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров). В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

Внесение законопроекта вызвано необходимостью защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя.

Практика трансляции в салонах общественного транспорта громких звуков - музыки, фильмов, радиопрограмм и т.д. - получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров.

Особенно, по мнению авторов законопроекта, остро стоит эта проблема на автомобильном пассажирском транспорте всех видов. Пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственный частный пространство и тишину, негативно влияет на соблюдение прав человека, общественное здоровье и безопасность на транспорте.

Проект содержит поручение органам исполнительной власти внести изменения в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта о защите пассажиров от акустического насилия.


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