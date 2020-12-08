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ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по оккупации Крыма

Сегодня, 11:44 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение по поводу нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации. 

Суд принял к расмотрению дело несмотря на то, что Россия выдвинула ряд возражений о приемлемости заявления Украины, включая утверждение, что момент начала отсчета ее эффективного контроля над Крымом должен быть 18 или 21 (в разных документах РФ указаны разные даты) марта 2014 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека и Минюсте Иван Лищина.

По его словам, при принятии этого решения суд принял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей.

«Суд также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях», — написал он.

В ходе дела суд будет рассматривать незаконное лишение свободы, пытки и убийства, направленная на подавление сопротивления оккупации Крыма со стороны крымских татар и проукраински настроенных жителей полуострова.


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ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по оккупации Крыма