В Луганской области за 13 января выявили 214 новых случаев COVID-19

За 13 января в Луганской области лабораторно подтверждено 214 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое больных.

Лидерами по заболеваемости являются города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Всего с начала пандемии в Луганской области заболели 12604 человека. Умерли от осложнений - 345 человек.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 7925 человек, выздоровели у 10192 человека, в больницы попали 2229 больных с коронавирусом или подозрением на него, 162 пациента умерли от осложнений.

Больше всего подтвержденных случаев за 13 января зарегистрировали в Киеве - 794, Донецкой - 588, Запорожской - 554, Львовской - 482 и Николаевской - 460 областях.