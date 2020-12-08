В Луганской области СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой и артиллерийскими снарядами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения.

Из тайника, оборудованного в лесополосе на выезде из Северодонецка, правоохранители изъяли 13 тротиловых шашек общим весом более 5 килограммов, и 12 артиллерийских снарядов разного калибра. Также выявлено 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25 и свыше 4000 патронов.

По предварительной информации, тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований.

Мероприятия по выявлению и изъятию арсенала оружия проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.