Любители складировать мусор чуть не сожгли многоэтажный дом в Северодонецке

14 января в 3:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Северодонецке по улице Курчатова с пятого этажа многоэтажки идет дым.

Прибыв на место происшествия, пожарные 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что горит мусор возле мусоросборника на площади 4 кв. м на втором этаже.

Пожар локализован в 04:00 и ликвидирован в 4:16. Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава ДСНС области.