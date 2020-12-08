13 ноября российские террористы 6 раз обстреливали Донецкую область

13 января российские террористы 6 раз нарушили договоренности о прекращении огня в районе проведения операции Объединенных сил. Все обстрелы были совершены в Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки российские терористы обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Марьинки, где вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинскую территорию из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.