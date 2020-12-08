У Зеленского решили ввести государственное регулирование цены на газ

Президент Украины Владимир Зеленский собрал на энергетическое совещание Кабинет Министров, представителей НКРЭКУ, главу НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, чтобы решить вопрос с чрезмерно высокими ценами на газ для украинцев.

«Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже», – подчеркнул Владимир Зеленский.

На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

«Сегодня на совещании под руководством Президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не значит, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями из-за коронавируса, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование», – сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для всех бытовых потребителей в Украине предлагается ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона и установить цену 6,99 грн за метр кубический.

«На сегодняшний день это самая низкая цена на украинской бирже. Однако некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%», - отметил Денис Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть внедрено и полностью заработает уже с февраля.

«Кроме того, есть ряд решений по ценам за распределение газа – так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады – будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшения этой абонплаты», – добавил Денис Шмыгаль.

При этом на заседании у Зеленского не уточнили - сколько будет стоить газ для промышленности. Также пока не известно - за счет каких средств и фондов будет компенсироваться разница цены на газ.