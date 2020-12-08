В Луганской области новый начальник управления Национальной полиции

Сегодня, 13 января, в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области заместитель Председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян представил личному составу нового руководителя - полковника полиции Олега Григорова.

Полковник Григоров 21 год работает в следственных подразделениях. До назначения в Луганскую область занимал должность заместителя начальника полиции Запорожье - начальника следственного управления.

В 2017 году Олег Григоров был одним из кандидатов на должность директора ГБР, но по итогам голосования проиграл Роману Трубе.

Олег Григоров женат и воспитывает дочь. В е-декларации он указал, что у семьи есть квартира в Сумах на 62 квадратных метра, в которой также проживает его мать, квартира в Запорожье и комната в этом же городе.

Согласно декларации у полковника полиции есть автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2006 года выпуска, который он купил за 490 тысяч гривень с помощью матери.

В 2019 году Олег Григоров задекларировал почти 419 тысяч гривень заработной платы.

Председатель ОГА Сергей Гайдай, обращаясь к присутствующим, отметил, что коллектив полиции Луганщины профессиональный, все сотрудники стремятся к одной цели: защитить и развивать Луганщину. Высказал пожелание плодотворного сотрудничества и тесную коммуникацию.

Надежды на сотрудничество выразили и руководители силовых ведомств и штаба ООС.

После представления, новый глава полиции Луганщины провел оперативное совещание с руководителями отраслевых служб и территориальных подразделений.

Также новый руководитель полиции определил приоритеты в работе оперативное реагирование на сообщения граждан и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, особенно с применением оружия.