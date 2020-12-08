СБУ задержала жителя Луганска воевавшего за российских террористов

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика террористической организации «ЛНР», который в 2014 году воевал против украинских военных.

В рамках следствия органы госбезопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии житель Луганска присоединился к так называемому «Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ», а позже - в «противотанковой артбатареи 2-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР».

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.