В Луганской области за сутки 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло пять больных

В Луганской области з 12 января лабораторно подтверждено 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще пять больных

География выявленных заболевших: Лисичанск - 55, Рубежное - 23 Северодонецк - 55, Беловодский район - 4, Белокуракинский - 7, Кременской - 10, Марковский - 1, Меловской - 11 Новоайдарский - 12, Новопсковский - 10, Попаснянский - 3, Сватовский - 26 Старобельский - 8, Троицкий - 3.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 390 человек.

Из них выздоровели - 9005 (218 за последние сутки); лечатся - 3043 (410 - стационарно, 2633 - амбулаторно).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летний мужчина из города Лисичанск, 82-летняя женщина из Рубежного, 79-летний и 82-летний мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 342 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 28,1%.

По данным Министерства здравоохранения, за 12 января в Украине зафиксировано 6409 новых случаев коронавируса; летальных - 195; проведено 59931 тестов; выздоровели 14503 человека.

Всего с начала пандемии 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 214 летальных, 826871 больніх выздоровело.