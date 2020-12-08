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В Луганской области за сутки 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло пять больных

Вчера, 14:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области з 12 января лабораторно подтверждено 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще пять больных
География выявленных заболевших: Лисичанск - 55, Рубежное - 23 Северодонецк - 55, Беловодский район - 4, Белокуракинский - 7, Кременской - 10, Марковский - 1, Меловской - 11 Новоайдарский - 12, Новопсковский - 10, Попаснянский - 3, Сватовский - 26 Старобельский - 8, Троицкий - 3.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 390 человек.
Из них выздоровели - 9005 (218 за последние сутки); лечатся - 3043 (410 - стационарно, 2633 - амбулаторно).
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летний мужчина из города Лисичанск, 82-летняя женщина из Рубежного, 79-летний и 82-летний мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Попаснянского района.
Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 342 человека.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 28,1%.
По данным Министерства здравоохранения, за 12 января в Украине зафиксировано 6409 новых случаев коронавируса; летальных - 195; проведено 59931 тестов; выздоровели 14503 человека.

Всего с начала пандемии 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 214 летальных, 826871 больніх выздоровело.


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В Луганской области за сутки 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло пять больных » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня