Чиновнику ГП «Первомайскуголь» сообщено о подозрении в хищении 107 тысяч гривень

Одному из бывших руководителей госпредприятия «Первомайскуголь» сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, в 2017 году директор по материально-техническому снабжению — глава комитета по конкурсным торгам «Первомайскугля» совместно с начальником одного из подразделений предприятия организовали схему вывода бюджетных средств через процедуру госзакупки.

Чиновники избежали проведения тендерной процедуры и приобрели оборудование и материалы для обновления горно-шахтного оборудования по значительно завышенной цене у предприятия-посредника.

На счет фиктивной фирмы-транзитера избыточно оплачено почти 107 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.