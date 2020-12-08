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В Луганской области сильный снегопад и прогнозируют морозы до -20 градусов

Вчера, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

13 января по Украине, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях синоптики прогнозируют интенсивный снег - высота снежного покрова достигнет 5-15 см, при этом порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях - налипание мокрого снега и гололед, и уровень опасности - желтый.

Прекращение снегопада прогнозируют только 14 января.

15-16 января по всей стране ожидается снижение температуре воздуха ночью до -18 градусов мороза, днем ​​от - 10 до -16 градусов. Такая погода сохранится в течение 17-19 января.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду по Луганской области на 13 - 18 января 2021 года:

На 13 января 2021 по Луганской области - Ясно, ночью снег. Днем дождь со снегом и гололед. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Северодонецке ночью снег. Днем дождь. Гололед. Налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов.

В Луганске ночью снег, гололед. Налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов.

Прогноз погоды по Луганской области области на 14-17 января 2021

14.01.2021 - Ясно. Ночью дождь. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

15.01.2021 - Ясно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем ​​2-7 градусов мороза.

16.01.2021 - Ясно. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​8-13 градусов мороза.

17.01.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем ​​13-18 градусов мороза.


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В Луганской области сильный снегопад и прогнозируют морозы до -20 градусов