» » Жители Донбасса могут получить до 10 миллионов гривен на уличную культуру: стартовал прием заявок на гранты УКФ

Жители Донбасса могут получить до 10 миллионов гривен на уличную культуру: стартовал прием заявок на гранты УКФ

12-01-2021, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский культурный фонд (УКФ) в партнерстве с ОО «Центр уличных культур» проводят первый в Украине конкурс идей проектов уличной культуры. Общий бюджет лота в 10 млн грн будет распределен между лучшими идеями со всей страны (от 100 тыс. до 700 тыс. грн на один проект).

 

Форматы могут быть разными: от видеороликов и граффити до фестивалей и концертов уличных культур. Организаторы до 15 января ждут онлайн-заявок от представителей брейкинга, хип-хопа, паркура, стрит футбола и стритбола, скейтеров и роллеров, стрит воркаута, стрит дэнсеров и других участников уличной культуры.

Соучредитель «Центра уличных культур» Егор Матюхин объясняет: «Я начинал как би-бой еще в конце 1990-х, когда нас отовсюду гоняли. Я не мог себе представить, что когда-то государство будет поддерживать уличную культуру. Даже в Европе уличная культура получает поддержку в рамках больших культурных программ. А в Украине мы в партнерстве с УКФ создали отдельную программу уличной культуры, и наши коллеги из Европы нам теперь по-доброму завидуют. Это большой шанс для сообществ street culture из разных уголков Украины пропагандировать уличную культуру и изменить свои города. Многие мечтают устроить фестиваль, построить урбан-парк или, например, создать подкаст об уличных культурах. Теперь все это возможно».

«Центр уличных культур» или Street Culture с 2016 года занимается популяризацией уличной культуры среди широких слоев населения, делает ее частью городской жизни. В родном Харькове они открыли уже три урбан-парка в спальных районах, создав новые центры притяжения для местных общин, проводят фестивали и помогают командам из других городов Украины.

«Мы считали участников различных активностей, различных направлений уличной культуры по стране — оказалось, что их больше миллиона, — рассказывает Егор Матюхин. — То есть это уже не андеграунд, это часть общественной жизни».

В течение всего 2020 продолжались переговоры с УКФ, результатом которых стало официальное признание на государственном уровне уличной культуры как части национальной культуры и объявления лота «Уличные культуры» в рамках грантовой программы «Культура плюс». Первый этап программы начался в ноябре. До 15 января любой желающий может заполнить небольшую онлайн-заявку и подать идею. Авторов и авторок лучших заявок пригласят к обучению, где помогут превратить идеи в проекты.

Обучение нужно потому, что даже самые лучшие идеи от опытных команд сталкиваются с трудностями при работе с грантовыми заявками, официальными документами, переговорами с местными властями. «Всему научат, помогут наши менторы», — успокаивает Егор Матюхин.

Предпочтение в конкурсе будут отдавать идеям, которые

  • утверждают практики уличных культур в Украине как неотъемлемой составляющей развития молодежи, способствуют ее культурном и личному становлению и самовыражению;
  • интегрируют молодежь через уличные культуры в общественную жизнь и обеспечивают альтернативный культурный досуг;
    популяризируют уличные культуры в сообществе — публичные события, фестивали и тому подобное.

Срок подачи анкет — до 15 января. Для участия необходимо заполнить бланк заявления. В целом, график такой:

  • 1 — 12 февраля: обучение авторов лучших идей;
  • 15 февраля — 12 марта: подача участниками аппликационных пакетов;
  • 1 марта — 3 мая: конкурсный отбор проектов;
  • 1 июня — 8 ноября: реализация проектов с момента подписания Договора о предоставлении гранта, включая представление отчетности.

Больше узнать об условиях конкурса можно на странице лота на сайте УКФ.
О программе УКФ «Культура плюс» можно узнать на странице программы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:44

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по оккупации Крыма

Сегодня, 11:22

В Луганской области за 13 января выявили 214 новых случаев COVID-19

Сегодня, 11:08

В Луганской области СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой и артиллерийскими снарядами

Сегодня, 10:09

Любители складировать мусор чуть не сожгли многоэтажный дом в Северодонецке

Сегодня, 09:57

13 ноября российские террористы 6 раз обстреливали Донецкую область

Вчера, 17:10

У Зеленского решили ввести государственное регулирование цены на газ

Вчера, 16:42

В Луганской области новый начальник управления Национальной полиции

Вчера, 15:22

СБУ задержала жителя Луганска воевавшего за российских террористов

Вчера, 14:27

В Луганской области за сутки 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло пять больных

Вчера, 13:46

Чиновнику ГП «Первомайскуголь» сообщено о подозрении в хищении 107 тысяч гривень

Вчера, 13:41

В Луганской области сильный снегопад и прогнозируют морозы до -20 градусов

12-01-2021, 14:49

Жители Донбасса могут получить до 10 миллионов гривен на уличную культуру: стартовал прием заявок на гранты УКФ

Новости Украины:

Сегодня, 10:54

В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

Вчера, 13:56

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры

11-01-2021, 15:41

Во Львовской области зафиксировали небольшое  землетрясение

21-12-2020, 14:57

В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

21-12-2020, 14:44

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

21-12-2020, 13:42

В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

17-12-2020, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

14-12-2020, 10:39

ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

10-12-2020, 15:40

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

9-12-2020, 13:53

Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

8-12-2020, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Жители Донбасса могут получить до 10 миллионов гривен на уличную культуру: стартовал прием заявок на гранты УКФ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня