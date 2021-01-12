Жители Донбасса могут получить до 10 миллионов гривен на уличную культуру: стартовал прием заявок на гранты УКФ

Украинский культурный фонд (УКФ) в партнерстве с ОО «Центр уличных культур» проводят первый в Украине конкурс идей проектов уличной культуры. Общий бюджет лота в 10 млн грн будет распределен между лучшими идеями со всей страны (от 100 тыс. до 700 тыс. грн на один проект).

Форматы могут быть разными: от видеороликов и граффити до фестивалей и концертов уличных культур. Организаторы до 15 января ждут онлайн-заявок от представителей брейкинга, хип-хопа, паркура, стрит футбола и стритбола, скейтеров и роллеров, стрит воркаута, стрит дэнсеров и других участников уличной культуры.

Соучредитель «Центра уличных культур» Егор Матюхин объясняет: «Я начинал как би-бой еще в конце 1990-х, когда нас отовсюду гоняли. Я не мог себе представить, что когда-то государство будет поддерживать уличную культуру. Даже в Европе уличная культура получает поддержку в рамках больших культурных программ. А в Украине мы в партнерстве с УКФ создали отдельную программу уличной культуры, и наши коллеги из Европы нам теперь по-доброму завидуют. Это большой шанс для сообществ street culture из разных уголков Украины пропагандировать уличную культуру и изменить свои города. Многие мечтают устроить фестиваль, построить урбан-парк или, например, создать подкаст об уличных культурах. Теперь все это возможно».

«Центр уличных культур» или Street Culture с 2016 года занимается популяризацией уличной культуры среди широких слоев населения, делает ее частью городской жизни. В родном Харькове они открыли уже три урбан-парка в спальных районах, создав новые центры притяжения для местных общин, проводят фестивали и помогают командам из других городов Украины.

«Мы считали участников различных активностей, различных направлений уличной культуры по стране — оказалось, что их больше миллиона, — рассказывает Егор Матюхин. — То есть это уже не андеграунд, это часть общественной жизни».

В течение всего 2020 продолжались переговоры с УКФ, результатом которых стало официальное признание на государственном уровне уличной культуры как части национальной культуры и объявления лота «Уличные культуры» в рамках грантовой программы «Культура плюс». Первый этап программы начался в ноябре. До 15 января любой желающий может заполнить небольшую онлайн-заявку и подать идею. Авторов и авторок лучших заявок пригласят к обучению, где помогут превратить идеи в проекты.

Обучение нужно потому, что даже самые лучшие идеи от опытных команд сталкиваются с трудностями при работе с грантовыми заявками, официальными документами, переговорами с местными властями. «Всему научат, помогут наши менторы», — успокаивает Егор Матюхин.

Предпочтение в конкурсе будут отдавать идеям, которые

утверждают практики уличных культур в Украине как неотъемлемой составляющей развития молодежи, способствуют ее культурном и личному становлению и самовыражению;

интегрируют молодежь через уличные культуры в общественную жизнь и обеспечивают альтернативный культурный досуг;

популяризируют уличные культуры в сообществе — публичные события, фестивали и тому подобное.

Срок подачи анкет — до 15 января. Для участия необходимо заполнить бланк заявления. В целом, график такой:

1 — 12 февраля: обучение авторов лучших идей;

15 февраля — 12 марта: подача участниками аппликационных пакетов;

1 марта — 3 мая: конкурсный отбор проектов;

1 июня — 8 ноября: реализация проектов с момента подписания Договора о предоставлении гранта, включая представление отчетности.

Больше узнать об условиях конкурса можно на странице лота на сайте УКФ .

О программе УКФ «Культура плюс» можно узнать на странице программы .