За 2020 год товарооборот Украины составил $103,4 миллиарда

За 2020 год товарооборот Украины составил $103,4 миллиарда12-01-2021, 14:44
Товарооборот Украины в 2020 году составил $ 103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $110,5 млрд).
За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).
Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $850 млн или 1,7%).
Как сообщили в государственной таможенной службе, сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.
Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $4.6 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $7.1 млрд, Польшу - на $3.3 млрд, Россию - $2.7 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:
- зерновые - на $9400000000
- черные металлы - на $7700000000
- жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5800000000
Больше всего импортировали в Украину следующие категории:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд
- реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд
- средства наземного транспорта - $5,5 млрд