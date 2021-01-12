За 2020 год товарооборот Украины составил $103,4 миллиарда

Товарооборот Украины в 2020 году составил $ 103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $110,5 млрд).

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $850 млн или 1,7%).

Как сообщили в государственной таможенной службе, сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.

Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $4.6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $7.1 млрд, Польшу - на $3.3 млрд, Россию - $2.7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

зерновые - на $9400000000

черные металлы - на $7700000000

жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5800000000

Больше всего импортировали в Украину следующие категории: