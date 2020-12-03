В Луганской области за сутки выявили 47 новых случаев COVID-19. Три человека умерли

За 11 января в Луганской области выявлено 47 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое людей.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 12162 случая коронавируса, умерли от осложнений - 337 человек.

В Украине за прошедший день COVID-19 диагностировали у 5116 пациентов, выздоровели после коронавируса 15951 человек, в больницы попали - 1092, умерли - 184 .

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 898, Полтавской - 520, Запорожской - 463, Одесской - 315 и Львовской - 312 областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 124 430 заболевших. Из них 812 368 человек выздоровели, умерли от осложнений - 20019 человек.