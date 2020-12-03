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Российские террористы 10 раз обстреливали украинских военных. 1 украинский солдат погиб

Сегодня, 10:09 citynews.net.ua | Напечатать

11 января на линии разграничения в зоне ООС зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области.

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.


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