Против нардепа от партии Слуга Народа Александра Дубинского США ввели санкции как на агента российского влияния.

Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции 10 сентября 2020 года, в соответствии с Приказом Правительства США № 13848, по его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

Деркач, народный депутат Украины, уже более десяти лет является активным российским агентом, который поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в официальном заявлении Посольства США в Украине со ссылкой на Госдепартамент.

Бывшие украинские госслужащие Константин Кулик, Александр Онищенко Андрей Телиженко и нынешний народный депутат Украины (ред: от партии Зеленского Слуга Народа) Александр Дубинский публично выступали вместе с Деркачем или присоединялись к нему для скоординированного распространения и продвижение ложных или необоснованных упреков относительно кандидата на политический пост в США.

Они делали неоднократные публичные заявления, продвигая злонамеренные тезисы об участии чиновников правительства США по коррупционным делам в Украине.

Эти действия и тезисы поддерживают цели Деркача повлиять на президентские выборы в США 2020 года. Эти лица были определены в соответствии с приказом Президента США №13848, такими, которые прямо или косвенно участвовали, спонсировали, скрывали или иным образом были причастны к иностранному вмешательству в попытке подорвать президентские выборы в США 2020 года.

«NabuLeaks», «Эра-Mедиа», «Only News» и «Скептик TOВ» - это медиакомпании в Украине, которые распространяют ложную информацию по указанию Деркача и его сообщников.

На них распространяются санкции, согласно приказу Президента США № 13848, потому, что они принадлежат Деркачу или его медийной команде или контролируются ими. Эти санкции также касаются Петра Журавля, Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко из-за того, что они оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку, предоставляли товары или услуги Деркачу в поддержку его деятельности.