Опубликован законопроект «О государственной политике переходного периода» на территории Луганской и Донецкой областей.

11 января Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало проект закона «О государственной политике переходного периода». Под переходным периодом чиновники предлагают понимать время до деоккупации (конфликтный период) и дальнейшего преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, восстановление конституционного строя и обеспечения государственного суверенитета (постконфликтный период).

Законопроект определяет, что закончится переходный период через 25 лет после полной деоккупации Луганской и Донецкой областей и Крыма и восстановления контроля над границей.

В целом, проект предлагает новое регулирование для ряда вопросов, существующих или возможных в процессе реинтеграции. В частности, речь идет о регулировании таких вопросов:

организация судопроизводства на оккупированных территориях во время оккупации и после деоккупации;

признание определенных документов, выданных на оккупированных территориях;

обеспечение государственных органов, полиции и судов кадрами после деоккупации;

применения амнистии и осуществления правосудия;

осуществления различных прав людьми, которые проживают на оккупированных территориях;

проведения выборов после деоккупации.

Также законопроектом предусматривается статус территорий приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях, а также специальный режим инвестиционной деятельности с целью преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации.

Этот режим планируется ввести на территории Бахмутского, Волновахского, Мариупольского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, Сватовского, Северодонецкого, Старобельского и Счастьенского районов Луганской области сроком на 25 лет.

Также аналогичный статус предусмотрен для территории Горловского, Донецкого и Кальмиусского районов Донецкой области, Алчевского, Довжанского, Луганского и Ровеньковского районов Луганской области сроком на 25 лет со дня деоккупации каждого из этих районов.

Кроме того, Законопроектом предусматривается признание нотариальных актов регистрации рождения и смерти, а также ряда других документов, что не может не вызывать вопросов о покрытии преступлений с целью завладения имуществом на оккупированных территориях.

Также, после соответствующих экзаменов, планируется признание документов об образовании, выданных на оккупированных территориях.

С полным текстом законопроекта «О государственной политике переходного периода» для Луганской и Донецкой областей , а также АР Крым и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Любой желающий тоже может направить свои рекомендации к 29 января 2021 на адрес электронной почты: chumak@kmu.gov.ua.

После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений.