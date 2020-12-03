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На КПВВ в Луганской и Донецкой областях установят пункты тестирования на антиген коронавируса

Вчера, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ в Луганской и Донецкой областях установят пункты тестирования на антиген коронавируса, который позволит избежать самоизоляции/обсервации переболевшим COVID-19 или привитым от него.

Согласно распоряжению Кабинета Минстров Украины, самоизоляция или обсервациям лица в связи с прибытием из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях.

Соответствующие изменения в постановление Правительства от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 5 января 2021 года, № 9.

Пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 должны быть оборудованы на контрольных пунктах въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них.

Донецкой и Луганской ОГА вместе с ГП «Реинтеграция и восстановление», которое относится к сфере управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поручено обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на территорию ОРДЛО и выезда из них.

Херсонской ОГА вместе с ГП «Реинтеграция и восстановление» и АО «Украинская железная дорога» поручено обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.



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На КПВВ в Луганской и Донецкой областях установят пункты тестирования на антиген коронавируса » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня