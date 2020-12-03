10 января российские террористы обстреливали Авдеевку и Водяное

10 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области наблюдалась тишина.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные открывали огонь.

Среди украинских защитников боевых потерь нет.