В Луганской области выявлено 140 новых случаев COVID-19

За 10 января 2021 года в Луганской области выявлено 140 новых заболевших COVID-19, один человек умер от последствий коронавируса.

Днем ранее больше всего заболевших выявлено в Северодонецке - 49 человек, Лисичанске - 30, Рубежном - 34, Кременском - 12, Попаснянском - 5 и Станично-Луганском районах - 3.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 12115 заболевших COVID-19, умерли от осложнений после коронавируса - 334 человека.

В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 4288 новых случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 68 человек, госпитализировано - 1372 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в последние сутки зарегистрировано в Запорожской области - 458, Киеве - 371, Киевской - 365, Одесской - 312 и Николаевской - 293 областях.