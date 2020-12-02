Российские террористы обстреляли Золотое и Попасную

7 января в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 8 обстрелов со стороны российских террористов.

В Луганской области и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Поселок Золотое в районе улицы Вольная обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а пригород Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские боевики неподалеку Водяного, что на Приазовье, дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой по украинским военным боевики вели обстрел из ручного противотанкового гранатомета, у Гранитного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди ВСУ боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. На Приазовье, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.