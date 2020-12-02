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С 8 января в Украине действуют карантинные ограничения на работу, торговлю и учебу

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

С 8 до 24 января включительно в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Соответствующее постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» было принято на заседании Кабинета Министров 9 декабря.

Решение принято для того, чтобы не допустить новой волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников.

Согласно принятому документу, с 8 по 24 января 2021 запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

  • торговли исключительно товарами, относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Продолжит работать общественный транспорт.


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С 8 января в Украине действуют карантинные ограничения на работу, торговлю и учебу