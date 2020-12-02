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В ЦВК хотят провести выборы в Счастье и Северодонецке весной 2021 года

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям с просьбой предоставить выводы о возможности проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах. Об этом сообщили в ЦИК по итогу заседания 5 января.

Во время заседания Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 в отдельных территориальных громадах этих областей.

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

Как сообщалось, 8 августа 2020 Комиссия на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА - ОВЦА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

В связи с этим жители этих ОТГ не смогли реализовать свои избирательные права на местных выборах 25 октября 2020-го.


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В ЦВК хотят провести выборы в Счастье и Северодонецке весной 2021 года » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня