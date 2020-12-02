5 января российские террористы четыре раза обстреливали позиции ВСУ

5 января российские террористы 4 раза обстреливали позиции ВСУ в нарушение договоренностей о перемирии. Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», на Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки боевики обстреляли украинских военных из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика - из стрелкового оружия.

В Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелов штаб ООС не зафиксировал.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.