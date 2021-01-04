В Луганской области 43 семьи получили компенсацию за сгоревшие во время лесных пожаров дома

По упрощенной процедуре 43 семьи получили денежную помощь за разрушенное жилье из-за пожаров в Луганской области.

Эти выплаты 43 семьям по 300 000 гривен каждой по полностью разрушенное жилье осуществлены военно-гражданской администрацией города Северодонецк после того, как правительство в минувший понедельник упростило процедуру получения средств.

28 декабря внесены изменения в пункт 1 распоряжения Кабмина от 13 октября 2020 № 1269.

Это упростило процедуру получения помощи пострадавшим от пожаров жителям Луганщины, а именно лицам, которые были владельцами полностью разрушенных жилых домов, что подтверждается документами о наличии у пострадавших права собственности на соответствующие дома на момент чрезвычайной ситуации, или их наследникам, проживающих в соответствующих домах на момент чрезвычайной ситуации, что подтверждается справкой нотариуса о заведении наследственного дела и установления круга наследников, принявших наследство, и документами о месте жительства наследников, - 300 тыс. гривен в расчете за один полностью разрушенный жилой дом.

Поэтому, 43 наследникам по 28 декабря предоставлена ​​соответствующая денежная помощь.

Всего после июльских пожаров в Новоайдарском районе выплачено более 20 млн гривен денежной помощи.

Более 125 000 000 выдано жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров, произошедших в сентябре-октябре.