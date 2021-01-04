Из-за бездарности министров Зеленского украинцы получат вакцину от COVID-19 с опозданием

Гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерных требованиях согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 и провале переговоров с поставщиками.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

В последние дни внимание СМИ привлекла закупка вакцины против COVID. В оценках закупки фигурировали следующие основные посылы:

Законтрактованная вакцина с неподтвержденной эффективностью (спойлер — правда, но это нормально)

Договорная цена слишком высока (спойлер — ложь, но действительно есть нюансы).

Без внимания медиа и общества остались другие вопросы, а именно:

Переговоры Минздрава с производителями будто продолжаются, внимание, с мая прошлого года, тогда как первый договор заключен только 30 декабря;

Акцент в сообщениях Минздрава, что именно МЗ «через свое предприятие» заключило договор о закупке вакцины. И здесь много неожиданного и неприятного.

Теперь по очереди.

Неподтвержденная эффективность вакцины от COVID-19 для украинцев

По состоянию на середину декабря 2020 года в мире было законтрактовано 7,250 млрд доз вакцин. На момент контрактирования все вакцины были в статусе кандидатов, не имели опубликованных и подтвержденных регулятором результатов третьей фазы клинических испытаний. Страны заказывали вакцину, комплектуя портфолио из вакцин разных производителей, на ранних этапах с целью формирования обязательств со стороны производителей по поставкам вакцины в случае успешной ее регистрации и выполнения условий договоров в части требований к вакцине.

В мире контрактирование вакцины-кандидата, находящейся в нескольких неделях от публикации результатов третьей фазы является абсолютно оправданным. При этом договором было поставлено требование по минимальной эффективности препарата — не менее 70%, что существенно выше, чем порог в 50%, установленный для вакцин со стороны FDA, регулятора США.

Итак, заказывать можно вакцину на ранних стадиях разработки, но к поставке и соответственно приемe от производителя будет допущена только вакцина должным образом зарегистрированная в Украине как эффективный и безопасный иммунобиологический препарат.

Цена вакцины для Украины

В открытых источниках относительно цены на вакцину CoronaVac (Sinovac) по состоянию на сегодня доступны две цифры:

— 59,5 долл. США за две дозы. По такой цене правительственные службы города Jiaxing (Китай) предлагали вакцину жителям города. Таким образом, стоимость одной дозы составляла 29,75 долл. США за единицу. С учетом цены, выставленной для Украины (17,85 долл. США), поводом для беспокойства эта информация быть не может.

— 13,57 долл. США за одну дозу. Такая цена будет доступной в Индонезии. Это почти на четверть ниже цены вакцины для Украины.

И здесь нужны разъяснения.

Во-первых, Индонезия выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата. Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимых объемов, а также гибкие условия ценообразования.

Во-вторых, Индонезия заказывает не 1 900 000 доз как Украина. И даже не 50 млн. доз, как Турция (тоже, кстати, предоставила площадку для проведения клинических испытаний). Индонезия заказала объем продукции, эквивалентный 140 млн. дозам вакцины. Очевидно, что переговорная позиция азиатов при этом является в разы сильнее, чем украинского закупщика.

В-третьих, Индонезия покупает вещество «in bulk». То есть вторичная упаковка, маркировка, контроль серии выполняют собственно индонезийцы. Такая закупочная стратегия, конечно, приводит к удешевлению продукции, поскольку можно обоснованно предполагать, что стоимость услуг государственной компании ограничена или себестоимостью, или урегулированной правительством максимальной наценкой.

Теперь для сравнения с другими вакцинами и их ценами. Действительно есть дешевле вакцины. В частности, те, что производятся по другим технологиям — векторные, атенуйованые (ослабленный вирус), белковые вакцины. Учитывая разную себестоимость производства вакцин различного типа, корректным будет сравнивать стоимость CoronaVac с другими вакцинами, в основе которых тот самый классический метод инактивации вируса. Такой метод пока считается одним из самых дорогих. Его используют несколько других производителей, в частности, еще один китайский производитель Sinopharm, публично декларировал стоимость двух доз своей вакцины на уровне 150 долл. США (75 долл. США за единицу).

Среди преимуществ вакцин, содержащих инактивированный вирус, — высокий уровень безопасности вакцины, простые условия транспортировки и хранения. Для Украины этот аргумент имеет особое значение.

Что осталось без внимания общества.

Почему так поздно начались переговоры о поставках вакцин

Министр Степанов с весны, в течение всего лета, осени декларировал, что ведет переговоры с производителями вакцин. Пока велись переговоры, значительные объемы в достаточном количестве для обеспечения коллективного иммунитета своего населения смогли заказать не только Канада, США, страны ЕС, другие страны Большой Двадцатки, но и Мексика, Чили, Египет, Аргентина, Таиланд, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Ливан, Перу, Филиппины, Марокко, Малайзия и др. При этом, в основном, каждая из стран имеет портфолио из нескольких вакцин.

Возвращаясь к цифре в 7,250 млрд заказанных вакцин глобально — в среднем в мире на 1 человека заказано 1 дозу вакцины. Таким образом, для Украины сегодня производители должны зарезервировать 40 млн. доз вакцин, чтобы мы не были в мировых аутсайдерах. За исключением 8 млн. доз по COVAX, заказы на коммерческой основе должно достичь 32 млн. доз.

По состоянию на 29 декабря Украиной заказано 0 доз.

За это время, с весны по сей день, нужно было:

подписать по крайней мере 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые производят вакцины по различным технологиям (РНК / ДНК, инактивированный вирус, ослабленный вирус, векторная вакцина, белковая вакцина). Портфолио важно, так как сейчас неизвестно и не может быть точно известно, какая именно (какие именно) вакцины в конце концов покажут наибольшую эффективность в создании устойчивого коллективного иммунитета;

прописать четкий и исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, становятся основанием для непринятия товара;

в случае проведения предварительной оплаты каждый раз предусматривать применение финансовых инструментов возврата и / или неиспользования перечисленных средств (в частности, предоставление банковской гарантии, работа через аккредитив или специально открытый эскроу-счет и т. д.).

Что мы имели взамен

Только 10 декабря Минздрав уполномочило ГП на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины.

По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров о поставке в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава.

Но не министром.

«МЗ заключил договор»

Дальше интереснее. 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра вдруг сообщает, что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требует, внимание, банковскую гарантию на предоплату. Премьер-министр, восприняв информацию по тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через МЗ. Степанов этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться Минздраве.

Уже позже стало известно, что Степанов на совещании у Дениса Шмыгаля говорил об одном из производителей, с которым мы действительно были на финальных этапах переговоров по заключению соглашения, к которому мы действительно сделали запрос о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату, о чем Степанову стало известно.

То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр издал эту наше требование к поставщикам как угрозу срыва.

Ирония в том, что:

Производитель, о котором говорил Степанов, подтвердил в тот же день, что был готов дать банковскую гарантию на предоплату;

Поставщик, который нами был законтрактован сейчас (Лекхим), тоже предоставил банковскую гарантию на всю сумму предоплаты.

Сейчас это один из ключевых аргументов, почему украинцы могут не волноваться за деньги.

21 декабря в конца года оставалось 8 рабочих дней. Достучаться до премьер-министра с целью разъяснения реальной ситуации мне не удалось. Вступать в конфронтацию со Степановым по его злоупотреблением служебным положением означало, что, в частности:

за бюджет 2020 мы точно ничего не законтрактует;

первый контракт за бюджет 2021 мы сможем подписать не ранее февраля;

граждане Украины получат доступ к вакцине с опозданием в меньшей мере два месяца.

Поэтому, выполняя устное поручение министра, в последующие дни мы направили в Минздраве наши предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов.

По состоянию на утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор.

Правильно было его заключать в тех условиях, в которых мы оказались? Да.

Промедление и соответственно срыв контрактирования в декабре означал бы отсрочки поставок вакцины для почти 1 млн. Наших сограждан группы риска. Это сотни сохраненных жизней. Это тысячи граждан, которым не придется брать больничный по временной потере трудоспособности.

Или в пределах этой закупки были соблюдены принципа разделения функций политического органа (МЗ) и закупочной агентства (ГП) во избежание в т. ч. злоупотреблений полномочиями? Нет.

Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 долл. США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретного давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинах.

Или мы будем продолжать работать в таком формате? Нет.

Во-первых, Минздрав не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения. Все закупки Минздраву последних лет — это канцелярия, интернет, ремонтные работы по офису и тому подобное. Для нужд системы здравоохранения в прошлом году Степанов провел лишь одну закупку, а именно костюмов биозащиты импортного производства. Очень «удачно» провел: средства были переплаченные, партии не прибыли вовремя, товар не прошел сертификацию по соответствующим тех.регламентом. МЗ в конце концов был вынужден обращаться с формальным иском в суд с требованиями к поставщику.

Во-вторых, Минздрав в принципе не должен заниматься закупками. Функционирование отдельной закупочной агентства и является залогом наличии достаточного экспертизы, понимание рынков, организационной способности для реализации подобных сложных закупок. ГП самом деле по нескольким договорам уже работает и с Pfizer, и с AstraZeneca по закупкам онкологических и других препаратов.

И в-третьих. Минздрав не может концентрировать в себе полномочия по определению предмета закупки и одновременно определения контрагента по его поставке. Слишком велик соблазн для чиновников, за годы тяжелой работы на государственных должностях наработали ролексы и бреге, лексусы и рэндж-велосипеды. Неприятно, когда страну и всех налогоплательщиков держат за дураков.

С января месяца единственная функция, которую выполняет МЗ по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации — подтверждать, если обращаются, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины.

Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказ вакцин, я не планирую.

Гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов